Павел Савков прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Зенитом»

Форвард МБА-МАИ Павел Савков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (74:84).

«Полностью провалили первую четверть. Смазали все свои броски, «Зенит» создал себе комфортный отрыв и мог позволить себе действовать по счёту. В целом, вторую половину матча можем занести себе в актив. Отдали все силы, сократили отставание, могли сделать ещё чуть больше, но, к сожалению, завершить это погоню не удалось.

Понимал, что в первой половине смазал несколько абсолютно свободных бросков, нужно было внести свои коррективы. После большого перерыва постарался отбросить все мысли и просто оставаться в игре, делать свою работу», — приводит слова Савкова пресс-служба столичной команды.