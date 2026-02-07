Павел Савков прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Зенитом»
Поделиться
Форвард МБА-МАИ Павел Савков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (74:84).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 74
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Шаманич - 21, Фрейзер - 18, Жбанов - 11, Мун - 10, Рэндольф - 10, Мартюк - 8, Воронцевич - 6, Щербенев, Карасёв, Узинский, Емченко
МБА-МАИ: Зубков - 21, Савков - 17, Воронов - 13, Гудумак - 5, Зайцев - 5, Исмаилов - 4, Балашов - 4, Платунов - 3, Барашков - 2, Комолов, Личутин, Певнев
«Полностью провалили первую четверть. Смазали все свои броски, «Зенит» создал себе комфортный отрыв и мог позволить себе действовать по счёту. В целом, вторую половину матча можем занести себе в актив. Отдали все силы, сократили отставание, могли сделать ещё чуть больше, но, к сожалению, завершить это погоню не удалось.
Понимал, что в первой половине смазал несколько абсолютно свободных бросков, нужно было внести свои коррективы. После большого перерыва постарался отбросить все мысли и просто оставаться в игре, делать свою работу», — приводит слова Савкова пресс-служба столичной команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2026
-
16:45
-
16:00
-
15:54
-
15:29
-
15:23
-
14:55
-
13:47
-
13:07
-
12:00
-
11:50
-
11:48
-
11:34
-
10:44
-
10:40
-
10:15
-
09:39
-
09:30
-
09:16
-
08:00
-
07:00
-
06:45
-
05:35
-
04:10
-
00:34
-
00:18
- 6 февраля 2026
-
23:41
-
23:28
-
22:20
-
21:57
-
20:57
-
20:54
-
20:07
-
19:21
-
18:02
-
17:59