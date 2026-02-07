Скидки
Уралмаш — Енисей, результат матча 7 февраля 2026, счёт 90:84 ОТ, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Уралмаш» в овертайме обыграл «Енисей» в Единой лиге
Комментарии

В субботу, 7 февраля, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал «Енисей». Екатеринбургские баскетболисты в овертайме со счётом 90:84 (18:19; 17:22; 26:19; 21:22; 8:2) одержали победу над гостями из Красноярска.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
90 : 84
ОТ
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Нэльсон - 24, Нэвелс - 15, Пынько - 14, Даглас - 12, Далтон - 11, Писклов - 8, Белянков - 6, Эллис, Косачев, Петенев, Ивлев, Новиков
Енисей: Артис - 17, Тасич - 15, Коулмэн - 14, Рыжов - 14, Сонько - 13, Касаткин - 7, Ведищев - 4, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Ванин, Долинин

Лучшим игроком матча стал американский центровой Тайрелл Нэльсон, в его активе 24 очка, семь подборов, две передачи, три перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+32».

У гостей отличился американский разыгрывающий Мэтт Коулмэн, на счету которого 14 очков, пять подборов, семь передач, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+19».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
