«Уралмаш» в овертайме обыграл «Енисей» в Единой лиге

В субботу, 7 февраля, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал «Енисей». Екатеринбургские баскетболисты в овертайме со счётом 90:84 (18:19; 17:22; 26:19; 21:22; 8:2) одержали победу над гостями из Красноярска.

Лучшим игроком матча стал американский центровой Тайрелл Нэльсон, в его активе 24 очка, семь подборов, две передачи, три перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+32».

У гостей отличился американский разыгрывающий Мэтт Коулмэн, на счету которого 14 очков, пять подборов, семь передач, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+19».