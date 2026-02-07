«Им пришлось включить все ресурсы, чтобы победить». Тренер МБА-МАИ — о матче с «Зенитом»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв поделился мнением о выступлении своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с санкт-петербургским «Зенитом», который завершился со счётом 84:74 (21:7, 25:24, 15:20, 23:23) в пользу сине-бело-голубых.

«Хорошая игра. Думаю, что можно сказать своим игрокам спасибо за третью-четвёртую четверти, потому что «Зениту» пришлось включать все ресурсы, чтобы выиграть эту игру. Наверное, больше особо нечего сказать. С чем связана не очень удачная работа на подборах? Мы и по росту где-то проигрываем, у нас с самого начала сезона проблемы с подбором. Тем более когда Балашов вылетел за пять фолов, очень сложно было где-то отыгрывать на подборе», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.