Тренер «Зенита» Радоньич высказался о победе над МБА-МАИ, ставшей третьей кряду в клубе

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал победу над МБА-МАИ (84:74), которая стала для него третьей в трёх матчах в санкт-петербургском клубе.

«Поздравляю моих игроков с этой победой. Начало было очень хорошим. Затем во второй четверти были определённые ошибки на обеих сторонах площадки — и в защите, и в атаке. Игра получилась очень жёсткой, но для нас в этих обстоятельствах было крайне важно победить.

Мы провели вместе несколько дней, сыграли три матча. Я доволен всем, что мы сделали за последние несколько дней», — сказал Радоньич на пресс-конференции после матча.