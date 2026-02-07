Скидки
Тренер «Зенита» Радоньич высказался о победе над МБА-МАИ, ставшей третьей кряду в клубе

Тренер «Зенита» Радоньич высказался о победе над МБА-МАИ, ставшей третьей кряду в клубе
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал победу над МБА-МАИ (84:74), которая стала для него третьей в трёх матчах в санкт-петербургском клубе.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 74
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Шаманич - 21, Фрейзер - 18, Жбанов - 11, Мун - 10, Рэндольф - 10, Мартюк - 8, Воронцевич - 6, Щербенев, Карасёв, Узинский, Емченко
МБА-МАИ: Зубков - 21, Савков - 17, Воронов - 13, Гудумак - 5, Зайцев - 5, Исмаилов - 4, Балашов - 4, Платунов - 3, Барашков - 2, Комолов, Личутин, Певнев

«Поздравляю моих игроков с этой победой. Начало было очень хорошим. Затем во второй четверти были определённые ошибки на обеих сторонах площадки — и в защите, и в атаке. Игра получилась очень жёсткой, но для нас в этих обстоятельствах было крайне важно победить.

Мы провели вместе несколько дней, сыграли три матча. Я доволен всем, что мы сделали за последние несколько дней», — сказал Радоньич на пресс-конференции после матча.

