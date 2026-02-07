Единая лига: результаты матчей 7 февраля

В субботу, 7 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты Единой лиги на 7 февраля:

«Зенит» — МБА-МАИ — 84:74.

«Уралмаш» — «Енисей» — 90:84 ОТ.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 23 победы и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС (22 победы и три поражения). Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский клуб «Зенит» (18 побед и девять поражений).