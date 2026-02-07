Йовица Арсич объяснил, из-за чего «Енисей» уступил «Уралмашу»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение команды в матче с «Уралмашем», который завершился со счётом 90:84 в овертайме в пользу клуба из Екатеринбурга.

«Нам немного не хватило опыта, чтобы сегодня выиграть. Мы вышли с хорошей энергией, старались, но соперник много импровизировал как в защите, так и в нападении. Чтобы обыгрывать такие команды, нужны более опытные игроки, которые понимают, куда и когда нужно двигать мяч.

У нас молодая команда, в ключевые моменты игроки допустили несколько технических ошибок, из-за этого упала энергия, и мы проиграли», — приводит слова Арсича пресс-служба клуба.