Главная Баскетбол Новости

Йовица Арсич объяснил, из-за чего «Енисей» уступил «Уралмашу»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение команды в матче с «Уралмашем», который завершился со счётом 90:84 в овертайме в пользу клуба из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
90 : 84
ОТ
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Нэльсон - 24, Нэвелс - 15, Пынько - 14, Даглас - 12, Далтон - 11, Писклов - 8, Белянков - 6, Эллис, Косачев, Петенев, Ивлев, Новиков
Енисей: Артис - 17, Тасич - 15, Коулмэн - 14, Рыжов - 14, Сонько - 13, Касаткин - 7, Ведищев - 4, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Ванин, Долинин

«Нам немного не хватило опыта, чтобы сегодня выиграть. Мы вышли с хорошей энергией, старались, но соперник много импровизировал как в защите, так и в нападении. Чтобы обыгрывать такие команды, нужны более опытные игроки, которые понимают, куда и когда нужно двигать мяч.

У нас молодая команда, в ключевые моменты игроки допустили несколько технических ошибок, из-за этого упала энергия, и мы проиграли», — приводит слова Арсича пресс-служба клуба.

