Главная Баскетбол Новости

«Слишком мягкие в защите». Тренер «Уралмаша» Юдин — о победе в овертайме над «Енисеем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин прокомментировал домашнюю победу над «Енисеем» (90:84 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
90 : 84
ОТ
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Нэльсон - 24, Нэвелс - 15, Пынько - 14, Даглас - 12, Далтон - 11, Писклов - 8, Белянков - 6, Эллис, Косачев, Петенев, Ивлев, Новиков
Енисей: Артис - 17, Тасич - 15, Коулмэн - 14, Рыжов - 14, Сонько - 13, Касаткин - 7, Ведищев - 4, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Ванин, Долинин

«Во-первых, поздравляю команду с победой. Я ожидал именно такой игры. «Енисей» очень крупно проиграл на выезде «Зениту». Мы, к сожалению, имели очень хороший шанс обыграть УНИКС, но потерпели очень обидное поражение. Естественно, в плане эмоциональной составляющей мы были немного подавлены, поэтому особенно начало игры выдалось не очень.

Пытались найти игроков, которые были бы более свежи и физически, и, наверное, психологически. Подтверждение тому – Иван Пынько. Браво, он выдал суперматч! Были мысли также дать какое-то время Саше Петенёву, потому что на тренировках он выглядит хорошо, но, к сожалению, не получилось.

Ещё раз скажу, были две разные половины. Мы были слишком медленными, принимали много неправильных решений в первой половине, слишком мягкие были в защите. Хорошо, что после перерыва нам удалось это изменить. Нашли состав, который бы отдавал именно ту энергию, которая нужна, чтобы победить. Думаю, могли бы выиграть и в основное время, если бы забили свои штрафные. Но в любом случае рад победе.

Ещё раз скажу, «Енисей» – очень непростая команда, физически сильная, играет в хороший баскетбол, с хорошей защитой. Есть игроки, которые очень сильны индивидуально. И я ещё раз говорю, что после такого неожиданного поражения в Санкт-Петербурге ожидал именно такой игры», — сказал Юдин на пресс-конференции после матча.

