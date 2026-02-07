«Слишком мягкие в защите». Тренер «Уралмаша» Юдин — о победе в овертайме над «Енисеем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин прокомментировал домашнюю победу над «Енисеем» (90:84 ОТ).

«Во-первых, поздравляю команду с победой. Я ожидал именно такой игры. «Енисей» очень крупно проиграл на выезде «Зениту». Мы, к сожалению, имели очень хороший шанс обыграть УНИКС, но потерпели очень обидное поражение. Естественно, в плане эмоциональной составляющей мы были немного подавлены, поэтому особенно начало игры выдалось не очень.

Пытались найти игроков, которые были бы более свежи и физически, и, наверное, психологически. Подтверждение тому – Иван Пынько. Браво, он выдал суперматч! Были мысли также дать какое-то время Саше Петенёву, потому что на тренировках он выглядит хорошо, но, к сожалению, не получилось.

Ещё раз скажу, были две разные половины. Мы были слишком медленными, принимали много неправильных решений в первой половине, слишком мягкие были в защите. Хорошо, что после перерыва нам удалось это изменить. Нашли состав, который бы отдавал именно ту энергию, которая нужна, чтобы победить. Думаю, могли бы выиграть и в основное время, если бы забили свои штрафные. Но в любом случае рад победе.

Ещё раз скажу, «Енисей» – очень непростая команда, физически сильная, играет в хороший баскетбол, с хорошей защитой. Есть игроки, которые очень сильны индивидуально. И я ещё раз говорю, что после такого неожиданного поражения в Санкт-Петербурге ожидал именно такой игры», — сказал Юдин на пресс-конференции после матча.