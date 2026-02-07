Богичевич ответил, что нужно делать «Автодору», чтобы победить ЦСКА

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским клубом ЦСКА, который состоится завтра, 8 февраля.
«ЦСКА — безусловно лучшая команда в Лиге ВТБ на данный момент. Москвичи обладают крайне сильным составом с отличными исполнителями на каждой позиции. А в последней кубковой игре резервисты ЦСКА также проявили себя с лучшей стороны. Мы имеем дело с разносторонней командой, обладающей высочайшим уровнем атлетизма. Нам необходимо сохранять высокий уровень энергии и агрессии. Постараемся показать себя с лучшей стороны, несмотря на все проблемы. Надеюсь, продолжим подходить к делу с таким же боевым духом и самоотдачей», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.