Богичевич ответил, что нужно делать «Автодору», чтобы победить ЦСКА

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским клубом ЦСКА, который состоится завтра, 8 февраля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Автодор Саратов

«ЦСКА — безусловно лучшая команда в Лиге ВТБ на данный момент. Москвичи обладают крайне сильным составом с отличными исполнителями на каждой позиции. А в последней кубковой игре резервисты ЦСКА также проявили себя с лучшей стороны. Мы имеем дело с разносторонней командой, обладающей высочайшим уровнем атлетизма. Нам необходимо сохранять высокий уровень энергии и агрессии. Постараемся показать себя с лучшей стороны, несмотря на все проблемы. Надеюсь, продолжим подходить к делу с таким же боевым духом и самоотдачей», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.