«Спасибо судьям». Игрок «Зенита» Жбанов — о жёсткости в выигранном матче с МБА-МАИ

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Георгий Жбанов прокомментировал победу над МБА-МАИ (84:74).

— Поздравляю «Зенит» с победой. Начали с энергии, делали, что планировали. Во второй-третьей четвертях потеряли концентрацию, нашли в себе силы вернуться на победный путь в четвёртой и закончили победой.

— В матче было много борьбы, много контакта. Наверное, приятная ситуация для вас, потому что вы любите побороться. С чем связываете и такое количество фолов, и уровень контакта?

— Да, спасибо судьям, что дали побороться. Нам это нравится, мы это делаем. С приходом нового тренера наша защита стала ещё жёстче, поэтому такой результат.

— Сегодня вы много летали по паркету как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Как самочувствие, все падения закончились удачно?

— Чувствую себя отлично, всё удачно закончилось, счастлив играть в такой баскетбол.

— Вы сказали, что потеряли концентрацию во второй четверти. В чём была причина?

— Рано поверили, что уже выиграли.

— Стали мягче играть?

— Наверное, да. Рано поверили в победу и поплатились за это немножко нервной концовкой, — приводит слова Жбанова пресс-служба команды.