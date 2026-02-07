Скидки
«Спасибо судьям». Игрок «Зенита» Жбанов — о жёсткости в выигранном матче с МБА-МАИ

Комментарии

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Георгий Жбанов прокомментировал победу над МБА-МАИ (84:74).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 74
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Шаманич - 21, Фрейзер - 18, Жбанов - 11, Мун - 10, Рэндольф - 10, Мартюк - 8, Воронцевич - 6, Щербенев, Карасёв, Узинский, Емченко
МБА-МАИ: Зубков - 21, Савков - 17, Воронов - 13, Гудумак - 5, Зайцев - 5, Исмаилов - 4, Балашов - 4, Платунов - 3, Барашков - 2, Комолов, Личутин, Певнев

— Поздравляю «Зенит» с победой. Начали с энергии, делали, что планировали. Во второй-третьей четвертях потеряли концентрацию, нашли в себе силы вернуться на победный путь в четвёртой и закончили победой.

— В матче было много борьбы, много контакта. Наверное, приятная ситуация для вас, потому что вы любите побороться. С чем связываете и такое количество фолов, и уровень контакта?
— Да, спасибо судьям, что дали побороться. Нам это нравится, мы это делаем. С приходом нового тренера наша защита стала ещё жёстче, поэтому такой результат.

— Сегодня вы много летали по паркету как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Как самочувствие, все падения закончились удачно?
— Чувствую себя отлично, всё удачно закончилось, счастлив играть в такой баскетбол.

— Вы сказали, что потеряли концентрацию во второй четверти. В чём была причина?
— Рано поверили, что уже выиграли.

— Стали мягче играть?
— Наверное, да. Рано поверили в победу и поплатились за это немножко нервной концовкой, — приводит слова Жбанова пресс-служба команды.

