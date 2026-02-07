Деян Радоньич ответил, когда Исмаэль Бако дебютирует за «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» Деян Радоньич рассказал, когда 30-летний бельгийский центровой Исмаэль Бако будет готов дебютировать за сине-бело-голубых.

— Сегодня на матче присутствовал Исмаэль Бако. Когда нам ждать его в заявке на матч?

— Ему нужно будет провести ещё несколько медицинских тестов. И тогда он будет готов дебютировать за «Зенит», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.

Напомним, с 2023-го по 2025-й Исмаэль Бако выступал за казанский УНИКС. За это время спортсмен становился серебряным и бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. После ухода из УНИКСа перешёл в «Париж».