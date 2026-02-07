Скидки
Тренер «Енисея» сообщил, что Касаткин испытывает трудности с адаптацией к играм в ЕЛ

Тренер «Енисея» сообщил, что Касаткин испытывает трудности с адаптацией к играм в ЕЛ
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич выразил уверенность, что новичку красноярского клуба россиянину Даниилу Касаткину необходимо ещё две недели, чтобы войти в необходимые кондиции для более успешного выступления за команду.

«У него есть несколько физических проблем, ему просто не хватает сил, чтобы что-то сделать. С другой стороны, он умный игрок, опытный, но в нападении у нас очень много движения, и в каждой второй-третьей атаке оказывается, что он просто не туда идёт. Кроме того, он ещё не сработался с командой. Надеюсь, что ещё неделя-две — и он будет такой, каким нам нужен», — приводит слова Арсича ТАСС.

Касаткин вернулся в Единую лигу. Наконец-то!
Касаткин вернулся в Единую лигу. Наконец-то!
