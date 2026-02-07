Скидки
Тренер «Бруклина» прокомментировал решение впервые выпустить пятёрку из новичков клуба

Тренер «Бруклина» прокомментировал решение впервые выпустить пятёрку из новичков клуба
Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал решение выпустить на паркет пятёрку, состоящую исключительно из новичков клуба в матче с «Орландо Мэджик» (98:118).

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Банкеро - 22, Блэк - 18, Саггс - 15, Вагнер - 14, Ховард - 7, Картер - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Да Силва - 2, Ричардсон - 1, Айзек, Пенда
Бруклин Нетс: Дёмин - 26, Траоре - 21, Клэкстон - 14, Вульф - 13, Портер - 9, Пауэлл - 6, Шарп - 4, Сараф - 4, Уильямс - 1, Мэнн, Клауни, Уилсон

«Важна каждая минута, они выиграли свои минуты вместе. Выиграли последние семь минут, и я горжусь тем, что они это сделали. Именно этого ожидаю от них каждый раз, когда они играют», — приводит слова Фернандеса издание New York Post.

В последней четверти матча на паркет вышли 19-летний российский разыгрывающий Егор Дёмин, форвард Дэнни Вульф, защитник Нолан Траоре и два других новичка клуба.

