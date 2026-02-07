Тренер «Бруклина» прокомментировал решение впервые выпустить пятёрку из новичков клуба

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал решение выпустить на паркет пятёрку, состоящую исключительно из новичков клуба в матче с «Орландо Мэджик» (98:118).

«Важна каждая минута, они выиграли свои минуты вместе. Выиграли последние семь минут, и я горжусь тем, что они это сделали. Именно этого ожидаю от них каждый раз, когда они играют», — приводит слова Фернандеса издание New York Post.

В последней четверти матча на паркет вышли 19-летний российский разыгрывающий Егор Дёмин, форвард Дэнни Вульф, защитник Нолан Траоре и два других новичка клуба.