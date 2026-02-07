«Идеальный пример меня». Перкинс оценил игру Вембаньямы

Чемпион НБА сезона-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт Кендрик Перкинс оценил игру 22-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы после победы техасцев над «Даллас Маверикс» (135:123).

«Виктор Вембаньяма отказывается позволить загнать себя в рамки, понимаете? Люди жаловались, что хотят видеть его больше в «краске», а он вчера брал и бросал эти трёхочковые — и забивал. Он идеальный пример меня. Пока все идут направо, я обычно иду налево. И он делает то же самое», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

Виктор в техасском дерби набрал 29 очков, реализовав пять из девяти трёхочковых.