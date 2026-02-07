«Идеальный пример меня». Перкинс оценил игру Вембаньямы
Чемпион НБА сезона-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт Кендрик Перкинс оценил игру 22-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы после победы техасцев над «Даллас Маверикс» (135:123).
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 135
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Маршалл - 32, Флэгг - 32, Кристи - 20, Гэффорд - 16, Мартин - 8, Нембард - 5, Келли - 5, Томпсон - 5, Пауэлл, Уильямс, Сиссе
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Барнс - 19, Касл - 18, Фокс - 17, Шампани - 14, Джонсон - 12, Васселл - 12, Харпер - 9, Маклафлин - 3, Брайант - 2, Ингрэм - 2, Олиник, Умуде, Бийомбо
«Виктор Вембаньяма отказывается позволить загнать себя в рамки, понимаете? Люди жаловались, что хотят видеть его больше в «краске», а он вчера брал и бросал эти трёхочковые — и забивал. Он идеальный пример меня. Пока все идут направо, я обычно иду налево. И он делает то же самое», — сказал Перкинс в эфире ESPN.
Виктор в техасском дерби набрал 29 очков, реализовав пять из девяти трёхочковых.
