Стив Керр назвал Вембаньяму самым уникальным игроком НБА, которого когда-либо видел

Стив Керр назвал Вембаньяму самым уникальным игроком НБА, которого когда-либо видел
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр с восхищением высказался в адрес лидера клуба «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы.

«Если вы думаете, что быть похожим на Майкла Джордана сложно, представьте, что вы говорите своему ребёнку: «Будь как Виктор Вембаньяма. Будь выше ростом. Продолжай есть морковку, сынок»

Мне кажется, Виктор больше похож на уникального человека, чем кто-либо из тех, кого я когда-либо видел. Его рост и мастерство, а также осознанность и стремление к величию – всё это заметно. Знаете, я с ним даже не разговаривал и не встречался, но это видно по тому, как он себя ведёт. Так мало людей рождаются с такой внешностью», — приводит слова Керра портал Basketball Network.

