Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал будущее Лонзо Болла после обмена в «Юту Джаз»

Инсайдер назвал будущее Лонзо Болла после обмена в «Юту Джаз»
Комментарии

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс высказался о будущем 28-летнего американского разыгрывающего защитника Лонзо Болла, который был обменян из «Кливленд Кавальерс» в «Юту Джаз».

«Несколько команд попросили ознакомиться с медицинскими заключениями Лонзо Болла, поскольку они рассматривают возможность подписания контракта с разыгрывающим защитником на правах свободного агента», — написал Хэйнс в социальной сети Х.

22 июня 2017 года Болл был выбран на драфте НБА 2017 года в первом раунде под вторым номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Затем выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Чикаго Буллз» «Кливленд».

Материалы по теме
Незачем ждать обмена Янниса. Он всё равно ничего не изменит
Незачем ждать обмена Янниса. Он всё равно ничего не изменит
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android