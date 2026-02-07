Инсайдер назвал будущее Лонзо Болла после обмена в «Юту Джаз»

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс высказался о будущем 28-летнего американского разыгрывающего защитника Лонзо Болла, который был обменян из «Кливленд Кавальерс» в «Юту Джаз».

«Несколько команд попросили ознакомиться с медицинскими заключениями Лонзо Болла, поскольку они рассматривают возможность подписания контракта с разыгрывающим защитником на правах свободного агента», — написал Хэйнс в социальной сети Х.

22 июня 2017 года Болл был выбран на драфте НБА 2017 года в первом раунде под вторым номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Затем выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Чикаго Буллз» «Кливленд».