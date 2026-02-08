Скидки
«Поздравляю». Баркли заявил, что «Кавальерс» — фавориты на Востоке после перехода Хардена

Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли выразил уверенность в том, что «Кливленд Кавальерс» стал фаворитом в Восточной конференции после перехода в клуб 36-летнего защитника соотечественника Джеймса Хардена.

«Это сделает Восточную конференцию очень и очень интересной. Думаю, что риск оправдан, и, чувак, поздравляю «Кливленд». У вас, вероятно, теперь есть два лучших игрока в мире в игре один на один.

В Восточной конференции борьба идёт на равных. «Нью-Йорк» сейчас играет хорошо. Но они не пугают «Кавальерс». Думаю, они тоже в числе претендентов. Можно поставить их в один ряд. Как я уже говорил, возвращение Вучевича только поможет «Бостону», если Тейтум вернётся. Но я бы сказал, что сейчас фаворитами на Востоке являются «Кавальерс», — приводит слова Баркли портал Basketball Network.

