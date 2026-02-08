НБА объявила участников конкурса данк-контеста на Матче звёзд — 2026
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала имена игроков, которые примут участие в данк-контесте во время уикенда Матча звёзд — 2026.
Участники данк-контеста — 2026:
Картер Брайант («Сан-Антонио Спёрс»);
Джексон Хэйс («Лос-Анджелес Лейкерс»);
Кешад Джонсон («Майами Хит»);
Джейс Ричардсон («Орландо Мэджик»).
Слэм-данк (англ. slam dunk) — это один из самых зрелищных видов бросков в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками забрасывает мяч в кольцо сверху вниз.
В прошлом году победителем конкурса стал Мэк Маккланг, для которого этот триумф стал третьим кряду.
