«Бруклин» обыграл «Вашингтон», Егор Дёмин набрал четыре очка
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 127:113.
НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 113
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Портер - 23, Шарп - 19, Клауни - 18, Вульф - 16, Траоре - 15, Клэкстон - 11, Сараф - 10, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Дёмин - 4, Майнотт, Уильямс, Уилсон, Агбаджи
Вашингтон Уизардс: Райли - 27, Шампани - 21, Вукчевич - 14, Купер - 14, Уоткинс - 13, Каррингтон - 11, Гилл - 9, Gilbert - 4, Кулибали, Харди, Расселл, Экзам, Уитмор, Янг, Джонсон, Джордж, Сарр, Дэвис
В составе «Бруклина» самым результативным стал Майкл Портер, который записал в свой актив 23 очка. Российский разыгрывающий Егор Дёмин набрал четыре очка.
Лучшую результативность в «Вашингтоне» показал Уилл Райли, набрав 25 очков.
Таким образом, «Бруклин» прервал серию поражений из трёх матчей. «Вашингтон» потерпел второе поражение за последние три игры.
В следующем матче «Бруклин» сыграет с «Чикаго Буллз», а «Вашингтон» встретится с «Майами Хит».
