«Бруклин» обыграл «Вашингтон», Егор Дёмин набрал четыре очка

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 127:113.

В составе «Бруклина» самым результативным стал Майкл Портер, который записал в свой актив 23 очка. Российский разыгрывающий Егор Дёмин набрал четыре очка.

Лучшую результативность в «Вашингтоне» показал Уилл Райли, набрав 25 очков.

Таким образом, «Бруклин» прервал серию поражений из трёх матчей. «Вашингтон» потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Бруклин» сыграет с «Чикаго Буллз», а «Вашингтон» встретится с «Майами Хит».