ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
17:00 Мск
Роберт Орри ответил, как должна поступить НБА с наградой «Новичок года» в этом сезоне

Роберт Орри ответил, как должна поступить НБА с наградой «Новичок года» в этом сезоне
Комментарии

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри призвал лигу рассмотреть возможность вручения приза «Новичок года» сразу двум игрокам — Куперу Флэггу («Даллас Маверикс») и Кону Нуппелю («Шарлотт Хорнетс»). По мнению Орри, нынешняя борьба за награду во многом напоминает ситуацию 1995 года, когда приз разделили Джейсон Кидд и Грант Хилл.

«Я бы не стал сравнивать борьбу за звание новичка года между Купером Флэггом и Коном Нуппелем с противостоянием Леброна Джеймса и Кармело Энтони. Скорее, это напоминает ситуацию с Джейсоном Киддом и Грантом Хиллом, когда они были почти равны и в итоге разделили награду.

На мой взгляд, НБА стоило бы задуматься о том, чтобы вручить приз сразу обоим, тем более что один играет на Востоке, а другой — на Западе. Думаю, это было бы справедливо», — сказал Орри на канале Big Shot Bob Podcast в YouTube.

Комментарии
