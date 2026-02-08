Дмитрий Кулагин привёл в пример россиянина, который своим трудом «выгрыз» место в составе

Защитник казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился мнением о своём одноклубнике Александре Стуленкове, подчеркнув его трудолюбие и целеустремлённость. По словам Кулагина, Стуленков стал ярким примером того, как игрок, несмотря на сложности и конкуренцию, своим упорным трудом может «выгрызть» место на площадке и возможность выступать на самом высоком уровне.

«Воспользуюсь возможностью. Скажу про своего друга и товарища Александра Стуленкова. Это самый яркий пример того, как человек, несмотря ни на что, может своим упорным трудом выбить, выгрызть себе время и возможность выступать на самом высоком уровне в нашей стране», — сказал Кулагин на канале «Время на атаку» во «ВКонтакте».

