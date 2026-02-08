Скидки
Баскетбол

Пол Пирс отреагировал на обмен «Лейкерс» с «Атлантой» в дедлайн НБА

Пол Пирс отреагировал на обмен «Лейкерс» с «Атлантой» в дедлайн НБА
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА Пол Пирс поделился мнением о недавних действиях «Лос-Анджелес Лейкерс» на трансферном рынке, когда команда обменяла Гэйба Винсента и будущий второй раунд драфта на Люка Кеннарда из «Атланты Хоукс». По словам Пирса, такие сделки в середине сезона всегда сопровождаются сложностями и давлением на руководство.

«Если ты не можешь провести обмен, который реально продвинет команду вперёд, лучше подождать и дождаться момента, когда появятся подходящие игроки для построения состава вокруг Луки. Обмены в середине сезона очень сложны — часто тебя пытаются обмануть, потому что есть давление что-то сделать прямо сейчас. Лучшие сделки обычно совершаются в межсезонье», — сказал Пирс на канале No Fouls Given в YouTube.

Комментарии
