Оклахома-Сити Тандер — Хьюстон Рокетс, результат матча 8 февраля 2026, счет 106:112, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Лидер НБА «Оклахома» проиграла «Хьюстону». Дюрант набрал 20 очков, у Шенгюна — трипл-дабл
Комментарии

В ночь с 7 на 8 февраля мск на паркете арены «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и клубом «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 112:106.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 23:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
106 : 112
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Уоллес - 23, Джо - 21, Холмгрен - 17, Уиггинс - 17, Карузо - 8, Уильямс - 6, Маккейн - 5, Хартенштайн - 4, Уильямс - 3, Дорт - 2, Гилджес-Александер, Уильямс, Сорбер, Бейхайм, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Хьюстон Рокетс: Исон - 26, Смит II - 22, Дюрант - 20, Шенгюн - 17, Шеппард - 16, Дэвисон - 8, Финни-Смит - 3, Холидей, Томпсон, Окоги, Кроуфорд, Капела, Грин

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Рокетс» Тари Исон, набравший 26 очков. В составе «Оклахомы» больше всех очков (23) набрал защитник Кейсон Уоллес.

Отметим, что турецкий центровой Алперен Шенгюн оформил трипл-дабл: на его счету 17 очков, 12 подборов и 11 ассистов. Лидер «Хьюстона» Кевин Дюрант завершил встречу с 20 очками, одним подбором и четырьмя передачами.

Лидер «Оклахомы» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер пропустил матч из-за повреждения.

