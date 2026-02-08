Лидер НБА «Оклахома» проиграла «Хьюстону». Дюрант набрал 20 очков, у Шенгюна — трипл-дабл

В ночь с 7 на 8 февраля мск на паркете арены «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и клубом «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 112:106.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Рокетс» Тари Исон, набравший 26 очков. В составе «Оклахомы» больше всех очков (23) набрал защитник Кейсон Уоллес.

Отметим, что турецкий центровой Алперен Шенгюн оформил трипл-дабл: на его счету 17 очков, 12 подборов и 11 ассистов. Лидер «Хьюстона» Кевин Дюрант завершил встречу с 20 очками, одним подбором и четырьмя передачами.

Лидер «Оклахомы» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер пропустил матч из-за повреждения.