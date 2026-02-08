Скидки
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
17:00 Мск
Сан-Антонио Сперс — Даллас Маверикс, результат матча 8 февраля 2026, счет 138:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026, Касл

«Сан-Антонио» нанёс «Далласу» седьмое поражение подряд. У Касла — 40-очковый трипл-дабл
Комментарии

В ночь с 7 на 8 февраля мск на паркете арены «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 138:125.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
138 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 40, Васселл - 17, Вембаньяма - 16, Фокс - 15, Харпер - 11, Брайант - 11, Барнс - 9, Джонсон - 8, Корнет - 6, Шампани - 5, Маклафлин, Олиник, Сохан, Умуде, Бийомбо, Ингрэм
Даллас Маверикс: Томпсон - 19, Уильямс - 18, Кристи - 17, Багли III - 16, Флэгг - 14, Мартин - 11, Вашингтон - 10, Гэффорд - 9, Маршалл - 6, Джонс - 4, Пауэлл - 1, Лайвли, Джонсон, Нембард, Ирвинг, Келли, Миддлтон, Сиссе

Самым результативными игроками матча стали защитник «Спёрс» Стефон Касл, оформивший трипл-дабл из 40 очков, 12 подборов и 12 ассистов. Лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, на его счету 16 очков и 11 подборов, а также один результативный пас.

Больше всех очков в составе «Маверикс» (19) набрал защитник Клэй Томпсон.

Комментарии
