«Сан-Антонио» нанёс «Далласу» седьмое поражение подряд. У Касла — 40-очковый трипл-дабл

В ночь с 7 на 8 февраля мск на паркете арены «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 138:125.

Самым результативными игроками матча стали защитник «Спёрс» Стефон Касл, оформивший трипл-дабл из 40 очков, 12 подборов и 12 ассистов. Лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, на его счету 16 очков и 11 подборов, а также один результативный пас.

Больше всех очков в составе «Маверикс» (19) набрал защитник Клэй Томпсон.