Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Лейкерс» подвели итоги дедлайна на фоне сделки с Люком Кеннардом

В «Лейкерс» подвели итоги дедлайна на фоне сделки с Люком Кеннардом
Комментарии

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался по поводу минувшего дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по итогам которого в команду в результате обмена пришёл защитник Люк Кеннард.

«Знаете, часто говорят, что какая-то команда проявляет агрессивность на дедлайне. Я считаю, что мы тоже были достаточно активными. Причём активность — это не только совершать громкие сделки. Иногда быть агрессивным значит уметь отказаться от обменов, которые на первый взгляд кажутся привлекательными, но могут навредить как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе. Сложно отказываться от хорошего игрока, который мог бы сразу усилить команду, однако важно помнить о нашей долгосрочной стратегии.

Мы действительно очень много работали и тщательно всё анализировали. Разумеется, я не могу делиться деталями переговоров или называть имена игроков, чтобы не подорвать доверие между клубами. Но могу сказать, что у нас было много переговоров, мы рассматривали разные варианты, некоторые сделки были очень близки к завершению. В итоге мы остановились на том, что посчитали лучшим решением — и полностью им довольны», — приводит слова Пелинки североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дейв Макменамин на своей страничке в социальной сети X.

Сейчас читают:
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android