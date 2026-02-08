В «Лейкерс» подвели итоги дедлайна на фоне сделки с Люком Кеннардом

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался по поводу минувшего дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по итогам которого в команду в результате обмена пришёл защитник Люк Кеннард.

«Знаете, часто говорят, что какая-то команда проявляет агрессивность на дедлайне. Я считаю, что мы тоже были достаточно активными. Причём активность — это не только совершать громкие сделки. Иногда быть агрессивным значит уметь отказаться от обменов, которые на первый взгляд кажутся привлекательными, но могут навредить как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе. Сложно отказываться от хорошего игрока, который мог бы сразу усилить команду, однако важно помнить о нашей долгосрочной стратегии.

Мы действительно очень много работали и тщательно всё анализировали. Разумеется, я не могу делиться деталями переговоров или называть имена игроков, чтобы не подорвать доверие между клубами. Но могу сказать, что у нас было много переговоров, мы рассматривали разные варианты, некоторые сделки были очень близки к завершению. В итоге мы остановились на том, что посчитали лучшим решением — и полностью им довольны», — приводит слова Пелинки североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дейв Макменамин на своей страничке в социальной сети X.