Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Халибёртон высказался о восстановлении после тяжёлой травмы в финале НБА

Халибёртон высказался о восстановлении после тяжёлой травмы в финале НБА
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон прокомментировал процесс своего восстановления после серьёзной травмы, полученной в ходе финальной серии плей‑офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Оклахома-Сити Тандер» (3-4).

«Я не испытываю никакого давления или спешки с возвращением на площадку. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, у меня отличное настроение. Я только начал играть в формате три на три, четыре на четыре. Возвращаюсь постепенно», — заявил Халибёртон в эфире NBA on Prime.

Ключевой момент в процессе восстановления Халибёртона был официально зафиксирован в конце января, когда он приступил к полноценным командным тренировкам в формате три на три и четыре на четыре. Ранее «Индиана» официально сообщила, что разыгрывающий пропустит весь сезон-2025/2026, проходя реабилитацию после операции на ахилловом сухожилии.

Примечательно, что в подкасте с Леброном Джеймсом сам Халибёртон привёл показательный эпизод: на одной из тренировок Бенедикт Матурин смог его обыграть за счёт скорости — этот момент дал понять защитнику, что возвращение к оптимальным игровым кондициям ещё впереди и потребуется набраться терпения.

Сейчас читают:
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android