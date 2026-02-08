Халибёртон высказался о восстановлении после тяжёлой травмы в финале НБА

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон прокомментировал процесс своего восстановления после серьёзной травмы, полученной в ходе финальной серии плей‑офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Оклахома-Сити Тандер» (3-4).

«Я не испытываю никакого давления или спешки с возвращением на площадку. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, у меня отличное настроение. Я только начал играть в формате три на три, четыре на четыре. Возвращаюсь постепенно», — заявил Халибёртон в эфире NBA on Prime.

Ключевой момент в процессе восстановления Халибёртона был официально зафиксирован в конце января, когда он приступил к полноценным командным тренировкам в формате три на три и четыре на четыре. Ранее «Индиана» официально сообщила, что разыгрывающий пропустит весь сезон-2025/2026, проходя реабилитацию после операции на ахилловом сухожилии.

Примечательно, что в подкасте с Леброном Джеймсом сам Халибёртон привёл показательный эпизод: на одной из тренировок Бенедикт Матурин смог его обыграть за счёт скорости — этот момент дал понять защитнику, что возвращение к оптимальным игровым кондициям ещё впереди и потребуется набраться терпения.