Баскетбол

«Лучший снайпер лиги». Генменеджер «Лейкерс» Пелинка объяснил интерес к Люку Кеннарду

«Лучший снайпер лиги». Генменеджер «Лейкерс» Пелинка объяснил интерес к Люку Кеннарду
Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал переход защитника Люка Кеннарда в команды в результате обмена накануне дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В лиге из 30 команд нет ни одной, которую бы не затрагивали вопросы травм, и это никогда не может служить оправданием. Мы должны строить состав таким образом, чтобы справляться с подобными трудностями. Тем не менее мы очень надеялись почаще видеть нашу «большую тройку» одновременно на площадке — я имею в виду Остина Ривза, Луку и Леброна, — но пока таких моментов было не так много. Поэтому мы с нетерпением ждём, когда они смогут сыграть вместе продолжительный отрезок и когда мы по-настоящему увидим потенциал этой группы, ведь уверены, что в сочетании их талантов кроется немалая сила.

Также мы были уверены, что добавление Люка [Кеннарда] окажет большую пользу, когда эти трое находятся на площадке вместе. Это придаёт гибкости нашим вариантам состава: например, можно выставить пятёрку с акцентом на бросок — с Руи, Люком и этой тройкой, если решим сыграть в низком составе в плей-офф. Мы с нетерпением ожидаем длинного отрезка сезона, в течение которого эта тройка сможет стабильно выходить на площадку.

Очевидно, что сейчас Кеннард — лучший снайпер лиги по проценту трёхочковых. Мы рассчитываем, что его умение растягивать оборону соперника и создавать пространство здорово поможет нашему нападению — будь то с Леброном, Лукой или Остином. Его надёжность, умение забивать важнейшие броски в важнейших матчах и, главное, опыт выступлений в плей-офф — всё это очень ценно для нас. Возможность добавить к своему составу лучшего снайпера накануне дедлайна — это отличный шанс, которым мы воспользовались», — приводит слова Пелинки североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дейв Макменамин на своей страничке в социальной сети X.

Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
