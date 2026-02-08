Стефон Касл — седьмой игрок в истории НБА с 40-очковым трипл-даблом до 22-летнего возраста

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 138:125.

Касл провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 40 очков (15 из 19 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 7 из 10 — штрафные), 12 подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+30».

Как отмечает портал The Lead в социальной сети X, 21-летний Касл стал всего седьмым баскетболистом в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл с 40 очками в одном матче до достижения 22 лет. Ранее подобного добились Оскар Робертсон, Айзея Томас, Мэджик Джонсон, Леброн Джеймс, Лука Дончич и Трей Янг.

Касл оформил трипл-дабл с 40 очками против «Далласа» менее чем через три месяца после своего дебютного трипл-дабла в НБА. Впервые он достиг этого показателя в игре с «Голден Стэйт Уорриорз», тогда его статистика составила 23 очка, 10 подборов и 10 передач.

Примечательно, что в том же матче трипл-дабл оформил и его одноклубник Виктор Вембаньяма. Это первый случай в истории «Сан-Антонио», когда сразу два игрока команды сделали трипл-дабл в одном матче.