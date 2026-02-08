Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефон Касл — седьмой игрок в истории НБА с 40-очковым трипл-даблом до 22-летнего возраста

Стефон Касл — седьмой игрок в истории НБА с 40-очковым трипл-даблом до 22-летнего возраста
Комментарии

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 138:125.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
138 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 40, Васселл - 17, Вембаньяма - 16, Фокс - 15, Харпер - 11, Брайант - 11, Барнс - 9, Джонсон - 8, Корнет - 6, Шампани - 5, Маклафлин, Олиник, Сохан, Умуде, Бийомбо, Ингрэм
Даллас Маверикс: Томпсон - 19, Уильямс - 18, Кристи - 17, Багли III - 16, Флэгг - 14, Мартин - 11, Вашингтон - 10, Гэффорд - 9, Маршалл - 6, Джонс - 4, Пауэлл - 1, Лайвли, Джонсон, Нембард, Ирвинг, Келли, Миддлтон, Сиссе

Касл провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 40 очков (15 из 19 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 7 из 10 — штрафные), 12 подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+30».

Как отмечает портал The Lead в социальной сети X, 21-летний Касл стал всего седьмым баскетболистом в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл с 40 очками в одном матче до достижения 22 лет. Ранее подобного добились Оскар Робертсон, Айзея Томас, Мэджик Джонсон, Леброн Джеймс, Лука Дончич и Трей Янг.

Касл оформил трипл-дабл с 40 очками против «Далласа» менее чем через три месяца после своего дебютного трипл-дабла в НБА. Впервые он достиг этого показателя в игре с «Голден Стэйт Уорриорз», тогда его статистика составила 23 очка, 10 подборов и 10 передач.

Примечательно, что в том же матче трипл-дабл оформил и его одноклубник Виктор Вембаньяма. Это первый случай в истории «Сан-Антонио», когда сразу два игрока команды сделали трипл-дабл в одном матче.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Касл - 23, Васселл - 15, Фокс - 13, Корнет - 12, Барнс - 11, Джонсон - 6, Шампани - 6, Сохан - 3, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Миникс, Уотерс III
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 46, Батлер - 28, Муди - 19, Хорфорд - 9, Подзиемски - 6, Грин - 6, Пэйтон II - 4, Хилд - 4, Ричард - 3, Куминга, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер
Сейчас читают:
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android