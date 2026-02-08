Скидки
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Никола Йокич вышел на второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 109:105 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
4-я четверть
120 : 136
Денвер Наггетс
Денвер
Чикаго Буллз: Секстон, Диллингэм, Миллер, Ричардс, Бузелис, Саймонс, Ябуселе, Айви, Окоро, Уильямс, Олбрич
Денвер Наггетс: Браун, Строутер, Хардуэй-младший, Браун, Холмс, Йокич, Валанчюнас, Ннаджи, Джонсон, Пикетт, Мюррэй

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич во время матча оформил очередной трипл-дабл, который стал для него 182-м в карьере в НБА.

Благодаря этому достижению сербский центровой обошёл Оскара Робертсона и вышел на второе место в истории лиги по количеству трипл-даблов. Лидирует в этом показателе разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Расселл Уэстбрук, на счету которого 207 трипл-даблов.

