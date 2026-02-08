Никола Йокич вышел на второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 109:105 в пользу гостевой команды.

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич во время матча оформил очередной трипл-дабл, который стал для него 182-м в карьере в НБА.

Благодаря этому достижению сербский центровой обошёл Оскара Робертсона и вышел на второе место в истории лиги по количеству трипл-даблов. Лидирует в этом показателе разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Расселл Уэстбрук, на счету которого 207 трипл-даблов.