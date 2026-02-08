Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Чикаго» в НБА

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Чикаго» в НБА
Комментарии

В ночь с 7 на 8 февраля мск на паркете «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Буллз» и «Денвер Наггетс». Гости паркета выиграли встречу со счётом 136:120.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
4-я четверть
120 : 136
Денвер Наггетс
Денвер
Чикаго Буллз: Секстон, Диллингэм, Миллер, Ричардс, Бузелис, Саймонс, Ябуселе, Айви, Окоро, Уильямс, Олбрич
Денвер Наггетс: Браун, Строутер, Хардуэй-младший, Браун, Холмс, Йокич, Валанчюнас, Ннаджи, Джонсон, Пикетт, Мюррэй

В составе победителей сегодня дабл-даблом отметился Джамал Мюррэй, у которого 28 очков, три подбора и 11 передач. Также трипл-дабл в свой актив записал звёздный сербский центровой Никола Йокич, у которого 22 очка, 14 подборов и 17 передач.

У хозяев наивысшей результативностью отметился литовский форвард Матас Бузелис, у которого 21 очко, восемь подборов и три передачи.

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
Никола Йокич попался с фастфудом. Ирония: рекламу с ним крутили на драфте серба
Никола Йокич попался с фастфудом. Ирония: рекламу с ним крутили на драфте серба
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android