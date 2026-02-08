Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Чикаго» в НБА

В ночь с 7 на 8 февраля мск на паркете «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Буллз» и «Денвер Наггетс». Гости паркета выиграли встречу со счётом 136:120.

В составе победителей сегодня дабл-даблом отметился Джамал Мюррэй, у которого 28 очков, три подбора и 11 передач. Также трипл-дабл в свой актив записал звёздный сербский центровой Никола Йокич, у которого 22 очка, 14 подборов и 17 передач.

У хозяев наивысшей результативностью отметился литовский форвард Матас Бузелис, у которого 21 очко, восемь подборов и три передачи.