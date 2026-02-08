Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт» без Карри

В ночь с 7 на 8 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 105:99.

В составе победителей наивысшей результативностью отметился звёздный американский форвард Леброн Джеймс, записавший на свой счёт дабл-дабл из 20 очков, семи подборов и 10 результативных передач.

У гостей сегодня самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард Моузес Муди, у которого 25 очков, четыре подбора и две передачи.