ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт» без Карри

Комментарии

В ночь с 7 на 8 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 105:99.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 20, Хатимура - 18, Ривз - 16, Смарт - 15, Вандербилт - 13, Кеннард - 10, Хэйс - 6, Клебер - 5, Ларэвиа - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Тимме, Манон, Дончич
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 25, Сантос - 15, Подзиемски - 14, Спенсер - 14, Пэйтон II - 13, Грин - 9, Мелтон - 5, Хорфорд - 4, Ричард, Порзингис, Батлер, Крайер, Пост, Карри, Карри, Леонс

В составе победителей наивысшей результативностью отметился звёздный американский форвард Леброн Джеймс, записавший на свой счёт дабл-дабл из 20 очков, семи подборов и 10 результативных передач.

У гостей сегодня самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард Моузес Муди, у которого 25 очков, четыре подбора и две передачи.

