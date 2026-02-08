Скидки
Баскетбол

«Лейкерс» подписали защитника, которого ранее отчислил «Бруклин»

«Лейкерс» подписали защитника, которого ранее отчислил «Бруклин»
Комментарии

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и 22-летний защитник Коби Бафкин достигли соглашения по поводу подписания контракта. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

«Лейкерс» подписали защитника Коби Бафкина на двухлетний контракт с опцией клуба на сезон-2026/2027. Бафкин проявил себя как лидер в фарм-клубе «Лейкерс» — и теперь в своём третьем сезоне в НБА вновь пополнит основной состав, заняв 15-е место в ростере команды», — написал Чарания на своей страничке в социальной сети X.

Менее чем за 72 часа до официального объявления о подписании контракта с «Лейкерс» Бафкин был близок к заключению 10-дневного соглашения с другим клубом — «Мемфис Гриззлиз». Однако переговоры с «Лейкерс» прошли стремительно, и стороны быстро достигли договорённости о полноценном двухлетнем контракте.

До этого Коби выступал за «Бруклин». Причиной его отчисления из «Нетс» в октябре 2025 года стали требования финансового регламента НБА: полностью гарантированная зарплата Бафкина в размере $ 4,5 млн позволяла «Нетс» сохранить уровень платёжной ведомости чуть выше минимального порога. Благодаря этому клуб не лишился выплаты от распределения налога на роскошь, которая, по прогнозам, должна была составить $ 12,8 млн.

