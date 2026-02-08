Тренер «Бруклина» Фернандес прокомментировал победу над «Вашингтоном» при 4 очках Дёмина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес подвёл итоги матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», который его команда выиграла со счётом 127:123. Стоит отметить, что в этом матче 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал всего четыре очка, реализовав два броска из восьми попыток с игры.

«Я считаю, что ребята играют с большим желанием и чёткой целью. Как вы правильно заметили, мы находили разные способы забивать, и особенно хочу отметить вторую пятёрку. Эта группа отлично действовала от защиты к нападению, быстро переходила в атаку, делала всё правильно — именно они, если смотреть на весь матч, и обеспечили нам победу», — приводит слова Фернандеса Yes Network.