Тренер «Бруклина» Фернандес прокомментировал победу над «Вашингтоном» при 4 очках Дёмина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес подвёл итоги матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», который его команда выиграла со счётом 127:123. Стоит отметить, что в этом матче 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал всего четыре очка, реализовав два броска из восьми попыток с игры.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 113
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Портер - 23, Шарп - 19, Клауни - 18, Вульф - 16, Траоре - 15, Клэкстон - 11, Сараф - 10, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Дёмин - 4, Майнотт, Уильямс, Уилсон, Агбаджи
Вашингтон Уизардс: Райли - 27, Шампани - 21, Вукчевич - 14, Купер - 14, Уоткинс - 13, Каррингтон - 11, Гилл - 9, Gilbert - 4, Расселл, Харди, Кулибали, Уитмор, Джонсон, Джордж

«Я считаю, что ребята играют с большим желанием и чёткой целью. Как вы правильно заметили, мы находили разные способы забивать, и особенно хочу отметить вторую пятёрку. Эта группа отлично действовала от защиты к нападению, быстро переходила в атаку, делала всё правильно — именно они, если смотреть на весь матч, и обеспечили нам победу», — приводит слова Фернандеса Yes Network.

