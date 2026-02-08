Скидки
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
17:00 Мск
Алперен Шенгюн попросил прощения за грубые слова, сказанные женщине-судье

Алперен Шенгюн попросил прощения за грубые слова, сказанные женщине-судье
Комментарии

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн прокомментировал инцидент, произошедший ранее на этой неделе, когда он во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оскорбил женщину-арбитра, назвав её «сучкой». Турецкий баскетболист отметил, что сразу после финальной сирены принёс ей извинения.

«Я признаю, что поступил незрело. Всё произошло на эмоциях, и в тот момент я позволил себе сказать то, о чём впоследствии пожалел. Я осознал свою ошибку: даже если сложно сдерживать эмоции, нужно уметь контролировать себя и думать о последствиях слов. Позже я решил исправить ситуацию — подошёл в раздевалке, извинился, пожал ей руку и пообещал, что подобное больше не повторится. Она приняла мои извинения, и для нас обоих это стало облегчением», — приводит слова Шенгюна ESPN.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Инцидент произошёл во время матча с «Бостон Селтикс» (93:114), когда команда из Техаса проигрывала с разницей в 25 очков и во время прохода одного из бигменов арбитры не зафиксировали фол. В результате этого Алперен позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Дженны Ренье, за что был удалён с площадки.

Обычно последующие дисциплинарные меры — такие как возможный штраф или дисквалификация — назначаются и оглашаются лигой спустя несколько дней после инцидента, после рассмотрения официального рапорта судьи. Отметим, что Ренье, которой было адресовано оскорбление, в сезоне-2025/2026 впервые работает штатным арбитром НБА.

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
93 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 15, Смит II - 13, Шенгюн - 13, Томпсон - 11, Исон - 10, Холидей - 9, Шеппард - 9, Капела - 4, Грин - 3, Дэвисон - 2, Окоги - 2, Кроуфорд - 2, Тэйт
Бостон Селтикс: Уайт - 28, Притчард - 27, Гарза - 19, Шейерман - 15, Харпер Мл. - 11, Кета - 10, Уолш - 2, Гонсалес - 2, Браун, Майнотт, Тиллман, Хозер, Шульга
