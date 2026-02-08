Алперен Шенгюн — третий игрок в истории «Хьюстона» с 10+ трипл-даблами

Центровой и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда одержала победу со счётом 112:106.

Шенгюн провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 17 очков (6 из 12 с игры, где 1 из 1 — трёхочковый; 4 из 4 — штрафные), сделав 12 подборов и 11 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+13».

Таким образом, 23-летний Шенгюн стал третьим игроком в истории «Хьюстона», которому удалось оформить как минимум 10 трипл-даблов в составе команды. Ранее этого достигали только легендарный центровой Хаким Оладжьювон (14 трипл-даблов) и Джеймс Харден (46 трипл-даблов).