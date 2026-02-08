Единая лига: расписание матчей 8 февраля

В воскресенье, 8 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание Единой лиги на 8 февраля:

14:00 мск — «Локомотив-Кубань» — УНИКС;

15:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Бетсити Парма»;

17:00 мск — ЦСКА — «Автодор».

После 25 матчей турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, одержав 23 победы при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 22 победы при трёх поражениях. «Зенит» — третий (18 побед при девяти поражениях).