НБА: результаты игр 8 февраля

В ночь на 8 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли посмотреть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 8 февраля:

«Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс» — 127:113;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» — 106:112;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс» — 138:125;

«Орландо Мэджик» — «Юта Джаз» — 120:117;

«Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 119:126;

«Чикаго Буллз» — «Денвер Наггетс» — 120:136;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 105:99;

«Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс» — 103:109;

«Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» — 126:132;

«Портленд Трэйл Блэйзер» — «Мемфис Гриззлиз» — 122:115.