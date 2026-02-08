НБА: результаты игр 8 февраля

В ночь на 8 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли посмотреть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
НБА. Результаты на 8 февраля:
«Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс» — 127:113;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» — 106:112;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс» — 138:125;
«Орландо Мэджик» — «Юта Джаз» — 120:117;
«Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 119:126;
«Чикаго Буллз» — «Денвер Наггетс» — 120:136;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 105:99;
«Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс» — 103:109;
«Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» — 126:132;
«Портленд Трэйл Блэйзер» — «Мемфис Гриззлиз» — 122:115.