«Локомотив-Кубань» — УНИКС: где смотреть трансляцию, во сколько начало

В воскресенье, 8 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится центральный матч тура, в рамках которого встретятся краснодарский «Локомотив-Кубань» и действующий бронзовый чемпион турнира из Казани УНИКС. Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань

Видеотрансляция встречи будет доступна на телеканале «Матч ТВ», на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» Единой лиги.

После 25 матчей турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, одержав 23 победы при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 22 победы при трёх поражениях. «Зенит» — третий (18 побед при девяти поражениях).