Главная Баскетбол Новости

Видео: игрок «Вашингтона» исполнил мощный данк с сопротивлением Егора Дёмина

В ночь на 8 февраля завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Игра завершилась со счётом 127:113 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 113
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Портер - 23, Шарп - 19, Клауни - 18, Вульф - 16, Траоре - 15, Клэкстон - 11, Сараф - 10, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Дёмин - 4, Майнотт, Уильямс, Уилсон, Агбаджи
Вашингтон Уизардс: Райли - 27, Шампани - 21, Вукчевич - 14, Купер - 14, Уоткинс - 13, Каррингтон - 11, Гилл - 9, Gilbert - 4, Кулибали, Джонсон, Джордж, Сарр

Отметим, что в концовке матча 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин попал в центр внимания. Во время одной из атак «Вашингтона» форвард Джамир Уоткинс прорвался в трёхсекундную зону и эффектно выполнил мощный слэм-данк.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дёмин попытался остановить соперника и накрыть бросок, однако его попытка не принесла результата. В этой игре Егор Дёмин отметился четырьмя очками, реализовав два из восьми бросков с игры.

