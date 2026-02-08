Видео: игрок «Вашингтона» исполнил мощный данк с сопротивлением Егора Дёмина

В ночь на 8 февраля завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Игра завершилась со счётом 127:113 в пользу домашней команды.

Отметим, что в концовке матча 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин попал в центр внимания. Во время одной из атак «Вашингтона» форвард Джамир Уоткинс прорвался в трёхсекундную зону и эффектно выполнил мощный слэм-данк.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дёмин попытался остановить соперника и накрыть бросок, однако его попытка не принесла результата. В этой игре Егор Дёмин отметился четырьмя очками, реализовав два из восьми бросков с игры.