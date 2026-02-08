Пистиолис — о матче с «Автодором»: сейчас они совершенно другая команда

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча с «Автодором».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Автодор Саратов

«Нам нужно забыть нашу предыдущую встречу с «Автодором», потому что сейчас они совершенно другая команда. Они действуют очень серьёзно, борются в каждом матче и обладают отличным тренером. Потому нам нужно отнестись к этому матчу с той же серьёзностью, которую мы демонстрируем в последнее время», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

После 25 матчей турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, одержав 23 победы при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 22 победы при трёх поражениях. «Зенит» — третий (18 побед при девяти поражениях).