ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
17:00 Мск
Пистиолис — о матче с «Автодором»: сейчас они совершенно другая команда

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча с «Автодором».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
«Нам нужно забыть нашу предыдущую встречу с «Автодором», потому что сейчас они совершенно другая команда. Они действуют очень серьёзно, борются в каждом матче и обладают отличным тренером. Потому нам нужно отнестись к этому матчу с той же серьёзностью, которую мы демонстрируем в последнее время», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

После 25 матчей турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, одержав 23 победы при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 22 победы при трёх поражениях. «Зенит» — третий (18 побед при девяти поражениях).

