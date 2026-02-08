Яннис Адетокунбо стал совладельцем ЖФК «Челси»

31-летний греческий форвард и чемпион НБА Яннис Адетокунбо стал совладельцем женской команды «Челси».

«Я горд и польщён возможностью сотрудничать с моим другом Алексисом Оганяном, войдя в группу владельцев ЖФК «Челси» — исторического клуба, построенного на страсти, совершенстве и культуре побед. История «Челси» говорит сама за себя, и я рад внести вклад в будущее, поддерживая дальнейший рост и влияние женского спорта. Речь идёт об амбициях, наследии и выводе игры на новые высоты. Вперёд, «Челси»!» — написал Адетокунбо в социальных сетях.

Яннис стал партнёром сооснователя Reddit Алексиса Оганяна и вошёл вместе с ним в состав акционеров клуба вместе с мажоритарным владельцем Тоддом Боули и инвестиционным консорциумом BlueCo.

Адетокунбо также владеет акциями в следующих спортивных организациях — бейсбольном клубе «Милуоки Брюэрс», ФК «Нэшвилл» и «Лос-Анджелес Гольф Клаб».