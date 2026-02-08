Дирк Новицки выразил разочарование в связи с обменом Энтони Дэвиса из «Далласа»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки прокомментировал итоги обменов, совершённых «Далласом» перед дедлайном, в результате которых команду покинул бигмен Энтони Дэвис.

«С точки зрения драфт-пиков и игроков клуб не приобрёл ничего значимого — основное, что принесла эта сделка, это финансовая гибкость на будущее. Честно говоря, я немного разочарован. По-моему, когда Дэвис и [Купер] Флэгг выходили на площадку вместе, у них было отличное взаимопонимание. Из них мог бы получиться интересный дуэт, но теперь мы этого уже не узнаем», — заявил Новицки в эфире NBA on Prime.

Отметим, что проведённые сделки позволили «Маверикс» опуститься ниже уровня налога на роскошь в нынешнем сезоне. Кроме того, после обменов гарантированная часть зарплатной ведомости на следующий сезон составит примерно $ 150 млн, что даст клубу больше гибкости для усиления состава в ближайшее межсезонье.