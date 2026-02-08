Скидки
Перкинс: Леброн теперь уже не является второй опцией в «Лейкерс» — эту роль занял Ривз

Перкинс: Леброн теперь уже не является второй опцией в «Лейкерс» — эту роль занял Ривз
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс высказался о звёздных игроках «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Леброн теперь уже не является второй опцией в команде — эту роль занял Остин Ривз. На данный момент он не просто второй по значимости игрок для «Лейкерс» после Луки: можно сказать, что сейчас это один из ключевых баскетболистов всей НБА. Когда я наблюдаю за игрой команды, именно Ривз кажется мне самым важным элементом их успеха.

По сути, сейчас для Остина идёт настоящее испытание — проверка на предмет того, смогут ли он и Лука стать двумя звёздами на максимальных контрактах, вокруг которых можно построить коллектив, способный бороться за чемпионство. Если окажется, что нет, мы можем быть уверены: найдётся другая команда, которая поверит в их потенциал», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Countdown.

