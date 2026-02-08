Скончался совладелец «Маккаби» Тель-Авив

Пресс-служба команды Евролиги «Маккаби» Тель-Авив объявила о смерти совладельца клуба Давида Федермана, который скончался на 82-м году жизни.

Федерман умер в ночь на 8 февраля в своём доме в окружении семьи. Давид владел 29% акций «Маккаби».

«Федерман был настоящим «маккабистом» и всю жизнь оставался человеком «Маккаби» Тель-Авив — ключевой и значимой фигурой в семье клуба на протяжении десятилетий. Он сопровождал «Маккаби» Тель-Авив с преданностью, любовью и глубокой приверженностью. Человек ценностей, израильский патриот и любитель человечества. Его лидерство и огромный вклад в «Маккаби» Тель-Авив и израильское спортивное сообщество навсегда останутся в памяти», — говорится в заявлении клуба.