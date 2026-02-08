«Есть все шансы». Тренер «Пари НН» Козин — о четвёртом в сезоне матче с «Бетсити Пармой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался о предстоящем мачте с «Бетсити Пармой», который станет для клубов четвёртым в сезоне-2025/2026.

«Предстоящая игра с «Пармой» будет для нас уже четвёртой в этом сезоне. Мы начинали сезон домашним матчем против них, затем провели две игры на выезде. Я прекрасно помню результаты: две встречи были напряжёнными, а в третьей нам, к сожалению, не удалось довести игру до победного конца.

Сейчас у «Пармы» отличная форма. Во многом их игра строится вокруг легионеров, где особенно выделяется их лидер. Также в команде есть несколько опытных и талантливых молодых российских игроков, которые в этом сезоне показывают хороший баскетбол.

У нас в составе произошли изменения, и мы пока стараемся адаптировать нашу игру. Нашим молодым ребятам не всегда удаётся демонстрировать стабильную игру на протяжении всех 40 минут. Тем не менее мы сражаемся в каждом моменте, стараемся играть агрессивно и бороться за каждый мяч. При правильном настрое и отношении у нас есть все шансы побороться и переиграть соперника в этом матче», — приводит слова Козина пресс-служба команды.