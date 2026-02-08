Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локомотива» Томович высказался о предстоящем матче с УНИКСом

Тренер «Локомотива» Томович высказался о предстоящем матче с УНИКСом
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с УНИКСом.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«УНИКС – это отлично укомплектованная команда с опытным тренером, который много лет добивается высоких результатов. Они совершенно по делу находятся в топ-2 чемпионата. Чтобы победить такого соперника, необходимо выложиться на полную. Безусловно, мы готовим определённые тактические наработки, но гораздо важнее показать свой максимум и быть единой командой.

Призываю прийти на матч как можно больше зрителей. Вы суперсила «Локомотива», и в это воскресенье ваша мощная поддержка будет нужна нам особенно», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

Материалы по теме
Первая дуэль Перасовича и Томовича. УНИКС и «Локо» сделают шоу на выходных?
Первая дуэль Перасовича и Томовича. УНИКС и «Локо» сделают шоу на выходных?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android