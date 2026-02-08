Тренер «Локомотива» Томович высказался о предстоящем матче с УНИКСом

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с УНИКСом.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань

«УНИКС – это отлично укомплектованная команда с опытным тренером, который много лет добивается высоких результатов. Они совершенно по делу находятся в топ-2 чемпионата. Чтобы победить такого соперника, необходимо выложиться на полную. Безусловно, мы готовим определённые тактические наработки, но гораздо важнее показать свой максимум и быть единой командой.

Призываю прийти на матч как можно больше зрителей. Вы суперсила «Локомотива», и в это воскресенье ваша мощная поддержка будет нужна нам особенно», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.