Тренер «Локомотива» Томович высказался о предстоящем матче с УНИКСом

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с УНИКСом.
«УНИКС – это отлично укомплектованная команда с опытным тренером, который много лет добивается высоких результатов. Они совершенно по делу находятся в топ-2 чемпионата. Чтобы победить такого соперника, необходимо выложиться на полную. Безусловно, мы готовим определённые тактические наработки, но гораздо важнее показать свой максимум и быть единой командой.
Призываю прийти на матч как можно больше зрителей. Вы суперсила «Локомотива», и в это воскресенье ваша мощная поддержка будет нужна нам особенно», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.