Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроки «Бруклина» повторили рекорд сезона по результативным передачам в матче НБА

Игроки «Бруклина» повторили рекорд сезона по результативным передачам в матче НБА
Комментарии

Игроки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» в победном матче с «Вашингтон Уизардс» (127:113) повторили свой рекорд сезона по результативным передачам в матче североамериканской лиги.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 113
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Портер - 23, Шарп - 19, Клауни - 18, Вульф - 16, Траоре - 15, Клэкстон - 11, Сараф - 10, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Дёмин - 4, Майнотт, Уильямс, Уилсон, Агбаджи
Вашингтон Уизардс: Райли - 27, Шампани - 21, Вукчевич - 14, Купер - 14, Уоткинс - 13, Каррингтон - 11, Гилл - 9, Gilbert - 4, Кулибали, Джонсон, Джордж, Сарр

Баскетболисты нью-йоркского коллектива записали в актив команды 36 результативных передач, а шесть разных игроков — Николас Клэкстон, Нолан Траоре, Бен Сараф, Теренс Мэнн, Дэйрон Шарп, Дэнни Вулф — записали на свой счёт как минимум по четыре результативные передачи, что является самым высоким показателем за всю историю франшизы. Предыдущий раз «Бруклин» сделал 36 ассистов за матч с «Нью-Орлеан Пеликанс» (119:101) в ночь на 7 декабря.

Лидером сезона является «Майами Хит», игроки которого в матче с «Чикаго Буллз» (131:91) в ночь на 3 января отдали 44 передачи.

Сейчас читают:
Дёмин провёл слабый матч в НБА, но общей картины не испортил. «Бруклин» выиграл легко
Дёмин провёл слабый матч в НБА, но общей картины не испортил. «Бруклин» выиграл легко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android