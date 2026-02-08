Игроки «Бруклина» повторили рекорд сезона по результативным передачам в матче НБА

Игроки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» в победном матче с «Вашингтон Уизардс» (127:113) повторили свой рекорд сезона по результативным передачам в матче североамериканской лиги.

Баскетболисты нью-йоркского коллектива записали в актив команды 36 результативных передач, а шесть разных игроков — Николас Клэкстон, Нолан Траоре, Бен Сараф, Теренс Мэнн, Дэйрон Шарп, Дэнни Вулф — записали на свой счёт как минимум по четыре результативные передачи, что является самым высоким показателем за всю историю франшизы. Предыдущий раз «Бруклин» сделал 36 ассистов за матч с «Нью-Орлеан Пеликанс» (119:101) в ночь на 7 декабря.

Лидером сезона является «Майами Хит», игроки которого в матче с «Чикаго Буллз» (131:91) в ночь на 3 января отдали 44 передачи.