Назван последний участник конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги — 2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила о том, что 30-летний американский защитник Джален Адамс, представляющий клуб «Бетсити Парма», стал последним участником конкурса трёхочковых бросков на Матче звёзд — 2026.

В нынешнем сезоне Джален принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате в составе пермяков, набирая в среднем за матч 13,9 очка, делая 3,1 подбора и 4,0 передачи. Американец реализует за матч 2,2 трёхочковых броска при 5,8 попытки с точностью 38,4%.

Соперниками Адамса станут Трент Фрейзер («Зенит»), Павел Савков (МБА-МАИ), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Дмитрий Сонько («Енисей») и Самсон Руженцев (ЦСКА).

Матч всех звёзд Единой лиги состоится 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».