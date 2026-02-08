«Не успел свести с ним счёты». Леброн — о дебюте Люка Кеннарда за «Лейкерс»

41-летний форвард, четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс высказался о дебюте Люка Кеннарда за «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (105:99).

«Прежде всего, я даже не успел свести с ним счёты — он побил мой рекорд результативности в Огайо, а я до сих пор с ним по этому поводу не поговорил. Впрочем, он когда-то играл за мою AAU -команду, так что мы квиты. Если серьёзно, это действительно очень сильный баскетболист. Обычно все в первую очередь отмечают его бросковую технику — и не зря, в этом он действительно хорош.

Но и его мастерство в организации игры ничуть не уступает: даже когда соперники загоняют его за трёхочковую линию, он всё равно находит способ пройти защиту, как это было сегодня, когда он несколько раз блестяще ассистировал партнёрам. Например, после дальнего броска напротив нашей скамейки он мог повторить трёхочковый с того же места, но заметил под кольцом Вандербилта и отдал ему точную передачу, после которой тот эффектно забил сверху, вынудив «Уорриорз» взять тайм-аут. Вот таким разносторонним игроком он является, и нам очень повезло, что теперь он в нашей команде», — сказал Леброн на YouTube-канале NBA on ESPN.