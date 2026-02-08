Скидки
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
17:00 Мск
Президент УНИКСа назвал проблему казанцев, появившуюся перед матчем с «Локомотивом»

Президент УНИКСа назвал проблему казанцев, появившуюся перед матчем с «Локомотивом»
Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв объяснил, с какой проблемой столкнулись его подопечные перед матчем с «Локомотивом-Кубань», который в данные минуты проходит в Краснодаре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Перерыв
41 : 34
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Ведищев, Шеянов, Коновалов
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Ли, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед

«Надеемся на хорошую игру и победу, но твёрдо уверенным быть в этом нельзя. Соперник тоже рвётся к победе. И дома «Локомотив» всегда играет лучше, чем на выезде. У них трибуны всегда заполнены. Состав у «Локомотива» очень хороший, прекрасно укомплектован: сильные иностранцы и прекрасная школа, где воспитываются юные российские баскетболисты.

Наши ребята несколько устали после напряжённой встречи с «Уралмашем». Тяжёлая игра была, и усталость, конечно, присутствует. И у нас на данный момент в строю четыре иностранных игрока. Но есть опытные и мастеровитые — [Алексей] Швед и [Дмитрий] Кулагин. Конечно, устали немножко сейчас. Тем не менее я думаю, что всё будет нормально. Надежда есть», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

