Президент УНИКСа назвал проблему казанцев, появившуюся перед матчем с «Локомотивом»

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв объяснил, с какой проблемой столкнулись его подопечные перед матчем с «Локомотивом-Кубань», который в данные минуты проходит в Краснодаре.

«Надеемся на хорошую игру и победу, но твёрдо уверенным быть в этом нельзя. Соперник тоже рвётся к победе. И дома «Локомотив» всегда играет лучше, чем на выезде. У них трибуны всегда заполнены. Состав у «Локомотива» очень хороший, прекрасно укомплектован: сильные иностранцы и прекрасная школа, где воспитываются юные российские баскетболисты.

Наши ребята несколько устали после напряжённой встречи с «Уралмашем». Тяжёлая игра была, и усталость, конечно, присутствует. И у нас на данный момент в строю четыре иностранных игрока. Но есть опытные и мастеровитые — [Алексей] Швед и [Дмитрий] Кулагин. Конечно, устали немножко сейчас. Тем не менее я думаю, что всё будет нормально. Надежда есть», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».