Уехавший в США Кирилл Елатонцев появился в юбилейной программке «Локомотива-Кубань»

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» перед центральным матчем тура с УНИКСом, который в данные минуты проходит в Краснодаре, выпустила юбилейную программку, в которой оказался уехавший в США центровой Кирилл Елатонцев.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Официально краснодарский коллектив не прощался с Елатонцевым после того, как он улетел в США и стал выступать за клуб NCAA «Оклахома Сунерз».

В среднем в NCAA Елатонцев набирает 4,9 очка, делает 2,8 подбора, 0,8 передачи, 0,8 перехвата и 0,4 блок-шота за игру при 16 минутах на паркете.

На момент публикации новости в Краснодаре проходит третья четверть между «Локомотивом» и УНИКСом. Краснодарцы выигрывают со счётом 43:37.