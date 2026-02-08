Скидки
Баскетбол

Уехавший в США Кирилл Елатонцев появился в юбилейной программке «Локомотива-Кубань»

Комментарии

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» перед центральным матчем тура с УНИКСом, который в данные минуты проходит в Краснодаре, выпустила юбилейную программку, в которой оказался уехавший в США центровой Кирилл Елатонцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Ищенко - 20, Мартин - 16, Мур - 11, Миллер - 8, Квитковских - 7, Хантер - 6, Темиров - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Ведищев, Шеянов, Коновалов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Швед - 17, Брюэр - 11, Бингэм - 10, Беленицкий - 7, Ли - 7, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Белоусов, Стуленков

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Официально краснодарский коллектив не прощался с Елатонцевым после того, как он улетел в США и стал выступать за клуб NCAA «Оклахома Сунерз».

В среднем в NCAA Елатонцев набирает 4,9 очка, делает 2,8 подбора, 0,8 передачи, 0,8 перехвата и 0,4 блок-шота за игру при 16 минутах на паркете.

На момент публикации новости в Краснодаре проходит третья четверть между «Локомотивом» и УНИКСом. Краснодарцы выигрывают со счётом 43:37.

Комментарии
